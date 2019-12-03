港股直擊 即巿股評

美股三大指數在12月首個交易日收市全線下跌，是連續第二日低收。港股預託證券(ADR)預示今早恒指或低開近二百點，逼近11月14日26203點關鍵位。

美中貿易談判未有定案，美國總統特朗普又擴大南美貿易戰戰線，恢復對巴西及阿根廷出口鋼鋁加徵關稅；加上美國11月製造業活動連續第四個月收縮，投資者擔心美國史上持續時間最長的經濟擴張可能正在失去動力，利淡股市氣氛。道指跌穿28000點關，並接近全日低位的27783點收市，跌268點或0.96%；納指收報8567點，跌97點或1.12%；標普500指數跌0.86%報3113點。

特朗普將恢復對巴西及阿根廷進口的鋼鋁產品徵收關稅，刺激美國鋼鐵公司的股價造好，U.S. Steel Corp升4.2%；AK Steel Holding Corp升4.7%。油價反彈，埃克森美孚逆市升0.4%。

美國供應管理協會(ISM)公布，11月製造業指數由48.3跌至48.1，市場原先預期上升至49.2。

特朗普在白宮對記者表示，中國希望與美國達成一項貿易協議，美方拭目以待。白宮高級顧問康韋補充指，美中貿易協議有可能在今年年底前達成，雙方正敲定第一階段協議文本。有新聞網站星期日引述接近特朗普談判團隊消息人士指，美國和中國的貿易協議因涉及香港法案而陷入停滯，預料特朗普會暫緩執行原定今個月15日，向進口中國貨品加徵關稅的計劃，爭取達成協議。接近中方的消息就指，談判仍有多項實質障礙，包括美國降低關稅程度，執行協議的機制，以及中國如何保證會購買美國大量農產品等。美方的談判團隊內部也爭論簽署協議的地點，考慮地點包括艾奥瓦州和大衛營，至今仍未有共識。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報57.63元，較本港收市低0.77元；騰訊(00700)ADR收報327.99元，低5.01元；國壽(02628)ADR收報19.71元，低0.17元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.43元，高0.07元；中石油(00857)ADR收報3.58元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.39元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.07元，低0.28元；聯通(00762)ADR收報6.64元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報2.95元，無升跌。

ADR港股比例指數報26247，較周一恒指收市低196點或0.75%。恒指收報26444點，升98點或0.37%，全日波幅只有118點，大市成交只有670.63億。恒指今日若失守11月14日26203點關鍵低位，走勢或進一步轉差。

焦點板塊

內房股：昨日受追捧，收市後繼續有公司公布上月銷售數據。世茂房地產(00813)11月合約銷售額按年升近六成，首11個月累計合約銷售總額按年升46.8%；恒大(03333)11月合約銷售額按年增8.8%；龍光地產(03380)首11個月合約銷售額約852.2億元人民幣，按年增長31.3%；萬科企業(02202)上月合約銷售按年跌6.5%；富力(02777)11月合約銷售按年跌24.6%。

莎莎國際(00178)：公布決定關閉新加坡市場所有零售店舖，集中資源發展港澳、中國內地和馬來西亞市場，以及電子商貿業務。

世紀金花(00162)：公布主席兼執行董事吳一堅持有92%股權的MCL，以每股代價0.2123元，向曲江金控及曲江投資悉售持有3.36億股，佔該公司已發行股本約29.24%。出售事項後，曲江金控/曲江投資將成為該公司的主要股東。該股明今早復牌。