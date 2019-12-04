即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數於上周感恩節假期(11月28日)前連續兩天創出歷史新高，但在11月最後一個交易日(29日，只有半天市)卻全線輕微回調；然而，道瓊斯工業指數、標普500指數、納斯特指數11月分別按月上升3.7%、3.4%、4.5%。

上月美股表現出色，除了聯儲局今年3次減息並恢復買債(QE)的基本因素支持，以及中美有望達成第一階段貿易協議的消息刺激外，還加上本欄於月中提到美國總統任期第三年和「萬聖節指標」(Halloween indicator，美股有Sell in May and go away的策略，即是投資者在5月沽貨離場，到11月重新入市)等兩個傳統雙雙應驗，或許也具「推波助瀾」作用。

美股主要指數今年11月連番破頂的同時，市場亦懷疑其「牛氣」能否持續。

《華爾街日報》早前報道，全球最大、資產管理規模(AUM)1600億美元之巨的對沖基金橋水(Bridgewater)，投下約15億美元於標指和歐洲Stoxx 50指數的期權淡倉(put options)，押注該兩個指數在明年3月前會下跌。雖然橋水創辦人達里奧(Ray Dalio)迅即否認相關報道，但空穴來風，有「宏觀對沖王」之稱的達里奧，以橋水管理的資產不足1%用來對沖歐美股市回落風險，「濕濕碎」而已。

值得一提的是，以上周五收市計算，道指、標指、納指都企於被喻為「牛熊分界」的200天線上，而高出的幅度分別達5.9%、7.3%、8.6%，且三大指數50天線都顯著高於200天線，長線「黃金交叉」閃耀下，也許等到食完聖誕火雞再考慮對沖亦未遲。

港股方面，恒指昨高開129點，30分鐘內便造出26393點和26511點的全日低位及高位，收報26444點，上漲98點(0.37%)。

由於受到美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》的政治消息所拖累，恒指上星期五一舉跌穿10天線和50天線，技術上明顯轉差。

不過，EJFQ系統內代表弱勢股沽壓的弱勢股指數上周並沒有大幅向上抽升，與「恒指短期有急挫風險」的40%警戒水平，仍然距離超過20個百分點。

更重要的是，附【右圖】所見，顯示10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬(又名「中線黃金交叉」指標)在上周三(27日)的36.8%已觸底反彈，須知平滑中線市寬一旦確認轉向，走勢通常都會維持以星期甚至月計，亦即是說，未來數周港股「中線黃金交叉」可望持續增加，預期恒指26300點至26600點成交量密集區底附近將有不俗支持。

信報投資研究部

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