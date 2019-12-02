今日 16:39
港股直擊
即巿股評
即月期指收市升155點報26488，高水43點，成交108186張。
國企指數期貨收市升87點報10386，高水22點，成交59518張。
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12月港股料穩 三動力助衝高
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毋須養牛產乳製品 菌種科技顛覆食物鏈
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【美股】樂觀情緒恐成市場隱憂
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外交部:停批美艦機赴港休整 制裁部分NGO
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【盤房來料】港股12月走勢仍反覆
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李嘉誠基金會應急錢計劃 2.7萬中小企受惠
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開市焦點:考驗26200支持 留意濠賭股
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