港股直擊 即巿股評

大和發表亞太區2020年策略報告指，該行對區內股市明年初在技術上看法正面，主要是政治因素的不確定性可能紓緩，以及採購經理指數(PMI)跌勢喘穩，不過基於周期性風險，策略上看法維持審慎。

大和認為，在寬鬆貨幣政策下，令區內PMI短期見底；政治的不確定性亦有望降低，包括中美首階段貿易協議達成，英國避免無協議脫歐，以及香港示威活動降溫。

該行建議增持的市場包括印度、越南、菲律賓及印尼，建議減持的市場有日本、南韓、香港及中國。

中港市場方面，大和把中國A股的IT板塊評級上調至「增持」；收息股正在受壓，直至現時債券市場調整過去，明年首季可選擇性吸納。

大和看好的港股包括：申洲(02313)、平安好醫生(01833)、粵海投資(00270)、蒙牛(02319)、陽光房地產(00435)、電能實業(00006)、吉利(00175)及九倉置業(01997)。

報告又列出了八個在明年可能為市場帶來驚訝的潛在情況，當中四個正面驚喜包括：一）特朗普衝擊2.0 (Trump-bump2.0)，即特朗普成功連任，進一步的財政刺激，帶動股市上升；二）道指市盈率升至25倍；三）金價跌至每盎斯2000美元；四）中美不再互徵關稅，令PMI持續多月上升。

至於四個對市場負面的潛在情況，包括：一）中國信貸市場震盪；二）高收息能源特別是美國頁岩油市場震盪；三）聯儲局息口政策轉向；四）中美貿易戰擴散至其他東協國家。

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