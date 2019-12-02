港股直擊 即巿股評

中金 時代中國(01233)

評級：跑贏行業

目標價：16.8元 -> 19.2元 (較前收市價14.72元有30.4%潛在升幅)

中金發表報告，認為時代中國負面因素已反映，料股價有逾三成升幅。

報告指出，時代中國11月28日宣布合資格股東可獲得時代鄰里股份，累股價下跌4.8%，但相信給予投資者買入機會。

中金認為，市場情緒改善，加上負面因素已反映，故上調目標價14%至19.2元，維持「跑贏行業」評級，折合5倍預期明年市盈率。

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