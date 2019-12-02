即巿股評 港股直擊

美股期貨反彈，亞太區股市今早普遍回升，內地今早公布嘅11月製造業採購經理指數(PMI)為50.2，喺連續6個月低於盛衰分界線後，終於重返擴張區間，並為3月以來新高，好過預期，帶動港股今早反彈。恒指今早高開128點，升幅一度收窄至只有46點，其後再回升，半日最多升165點，見半日高位26511點。中午恒指報收122點，報收26468點；國指半日升76點，報收10378點。

今日金融股表現較佳，友邦(01299)及平保(02318)分別升0.8%及1.2%，大笨象(0005)跟建行(00939)同樣錄得0.3%升幅，四股上升已佔恒指近半升幅。不過上星期彈得係威係勢嘅陀地地產股，話咗唔會一帆風順，雖然區議會選舉順利過渡，但政府仍未有回應訴求，示威衝突靜咗一陣，過去喺周末又嚟料。加上喺目前經濟環境下，陀地地產股另一主要收入來源，商場租金都係棘手，呢個板塊話咗眼看手勿動，有貨博反彈要見好收，否則得不償失。相反內房股表現唔錯，人民幣兌美元雖然已重上七算，不過人民幣走勢總算穩定落嚟，內房股又落鑊，大部份內房股升幅由2%起跳，融創中國(01918)半日升6.1%，表現最為突出。

重磅科網股個別發展，美團(03690)高處未算高，北水連日捧場，累計掃貨金額已逾20億元，今早再創新高107.4元，中午報收106.3元。至於阿里巴巴(09988)雖快速被納入恒生綜合指數，但本周一先生效，上周極速上過200元，睇嚟要先抖抖，上周仲有個上升裂口喺193至195元，唔排除呢兩日要先回補裂口。至於騰訊(00700)喺阿里上市後，光環漸退色，雖然今日隨大市反彈，始終340元阻力一直未見影，短線都係反覆上落，難見突破。

每到月初公布澳門賭收數字，濠賭股係唔係都郁身郁勢，由於11月份澳門賭收按年跌8.5%至228.77億澳門元，比市場預期跌13%少，成個板塊順理成章落鑊。只可惜喺香港經濟顯著轉差，同埋訪港旅客數字急跌下，澳門定必受影響，長氣都要提大家，濠賭股呢吓每月一彈或一插，可以視而不見。

大市暫時靠穩，而由8月初延伸嘅上升通道底部，已由25800點上移至26000至26100點之間，短線呢個位有一定支持，不過失守就好濕滯，下面或考驗25400至25500點。相反支持位靠穩，而中美貿易談判進度理想的話，上面仍有條件上番二萬七，只不過短線26800至27000阻力唔細，即管睇吓中美雙方能否喺12月15日，關稅限期前達成首階段協議，一旦落實簽署，則港股喺12月仍有機會標會尾會，否則港股喺12月都係區間上落，話晒年底結算又唔會質得太低，但冇好消息配合，亦唔見得上面可以成功突破。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)