港股直擊 即巿股評

內地11月官方及財新PMI齊高過市場預期，市場憧憬內地經濟有起色，港股連跌兩日後，今早反彈過百點。

恒指今早高開128點，報26475，升幅一度縮至46點，低見26393，但低位有買盤支持，大市重拾動力，最多升165點，高見26511，之後回順，中午仍升逾百點收市。恒指收報26468點，升122點或0.46%，國企指數半日收造10378，升76點或0.76%，大市成交342.9億元。

11月製造業採購經理指數(PMI)為50.2，較10月上升0.9個百分點，高於預期的49.5，財新中國11月製造業採購經理指數升至51.8，高於市場預期的51.4，較上月的51.7升0.1個百分點。

藍籌股大致造好。友邦(01299)漲0.8%；滙控(00005)走高0.3%；騰訊(00700)升0.2%；吉利(00175)升1.8%；平保(02318)合營的壹賬通，傳將美國啟動IPO路演，平保漲1.2%；高盛續睇淡瑞聲(02018)，目標續看35元，瑞聲半日跌1.6%；信置(00083)為包尾藍籌，中午跌1.7%。

焦點板塊

內房股：深汕合作區商品房解凍，當中居民家庭在合作區持有的商品住房、商務公寓總套數不得超過2套，限售期5年，內房股今早跑出。碧桂園(02007)升3.3%；潤地(01109)揚4.6%，跑贏一眾藍籌；融創(01918)飆6.2%；恒大(03333)炒高7.3%；萬科(02202)升2.7%；奧園(03883)上月銷售大增近一倍，中午揚5.2%。

濠賭股：11月份澳門賭收按年跌8.5%至228.77億澳門元，但比市場預期跌13%少，濠賭股亦向好。金沙(01928)升1.2%；銀娛(00027)漲1.5%；美高梅(02282)漲2.2%；澳博(00880)升1.4%；永利(01128)走高0.6%。

焦點股份

美團(03690)：上周美團連續五日獲北水掃買，累計金額23.11億元，今早再創新高，曾見107.4元，中午收造106.3元，仍升3%。不過，阿里(09988)逆市跌1%。

首控集團(01269)：雖然上周五有2834萬元淨入北水流入，惟仍受上周大股東遭斬倉事件困擾，今早高見過0.445元，急彈8.5%後掉頭再瀉，中午收造0.35元，插14.6%，成交金額1.86億元。

希望教育(01765)：半日升3.1%，控股股東特驅集團及中國光大財務投資(CHINA EVERBRIGHT FINANCIAL INVESTMENTS)，各自同意向主要股東珍榮環球，分別收購2842萬股和1.27億股，每股作價1.302元。