港股直擊 即巿股評

上周大股東遭斬倉的首控集團(01269)，雖然上周五有2834萬元淨入北水流入，惟股價依然弱勢未改，今早最高見過0.445元，急彈8.5%，現掉頭再瀉，新造0.375元，轉瀉8.5%，成交金額1.25億元。

按現價計，首控集團兩日插19.3%。

集團上周稱，由主席兼執行董事Wilson Sea持有的約0.74%股份於27日被斬倉。首控亦確認持有約1.7億股的成實外教育股份同遭斬倉。

另外，首控集團上周五錄2834萬元淨入。

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