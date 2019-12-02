港股直擊 即巿股評

美股上周五向下，投資者繼續關注中美貿談前景，本港緊張局勢周末再度升溫，港股上周五急跌逾五百點後，今日踏入12月份首個交易日，或下試二萬六附近心理關。

上周五美股復市只有半日市，三大指數低位，特朗普在周四感恩節前夕正式簽署《香港人權與民主法案》，市場關注會否為中美首階段貿易協議增添變數。道指收報28051點，跌112點或0.40%；標普500指數收報3141點，回落12點或0.38%；納指報8665點，下滑39點或0.39%。「黑色星期五」購物日下，零售類股份仍要跟隨大市回吐。全月累計，三大指數仍錄得六月以來最大的單月升幅，道指11月攀升3.7%，標指抽高3.4%，納指則升4.5%。

市場擔心下周舉行的石油出口國組織(OPEC)會議，以及OPEC與盟友舉行的OPEC+會議，最終可能無法達成延長減產協議的方案，國際油價周五急挫，紐約1月期油單日5.1%，每桶報55.17美元，11月累計升1.8%，為6月以來最大單月升幅。

中國國家統計局剛於周末公布，11月製造業採購經理指數(PMI)為50.2，為連續6個月低於盛衰分界線後，再次重回擴張區間，並為3月以來新高，同時高於預期49.5，較10月上升0.9個百分點。另外，11月非製造業PMI為54.4，為3月以來高位，預期為53.1，較10月上升1.6個百分點。

中國《環球時報》12月1日引述不具名消息指，中國堅持在中美兩國的第一階段貿易談判中，美方必須撤銷關稅。報道引述消息指，美方承諾取消原定今個月15日，向中國進口貨品加徵的關稅，不能夠取代撤銷關稅。中美兩國繼續磋商首階段協議，仍然未公布簽署的日期。

上周五在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報58.33元，較本港上周五收市高0.23元；騰訊(00700)ADR收報329.93元，低1.87元；國壽(02628)ADR收報19.73元， 低0.05元。「三桶油」中海油(00883)ADR收報11.37元，高0.01元；中石油(00857)ADR收報3.59元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.37元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.07元，高0.07元；聯通(00762)ADR收報6.66元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報2.97元，高0.01元。

ADR港股比例指數報26306，較周五恒指收市低40點或0.15%。上周五恒指午後跌穿上午低位，曾急挫585點，見26308點續創逾一周低，收報26346點，跌547點或2%，全周累跌248點或0.9%。11月14日26203點為短期關鍵支持。日本股市今早最新升約1%。

焦點板塊

澳門博彩股：11月份澳門博彩毛收入按年跌8.5%至228.77億澳門元，跌幅雖較10月擴大，但低於市場預期的13%。今年首11個月，合共錄得博彩收入2696.17億澳門元，按年跌2.4%。

焦點股份

港鐵(00066)：表示由今天(2日)起，各鐵路線、輕鐵及港鐵巴士會回復正常的服務時間。港鐵會繼續監察情況及進行風險評估。

小米(01810)：公布上周五以每股8.79元至9元，回購4482.8萬B類股份，佔已發行股份0.2%，涉及資金約4億元。

上月掛牌的快餐帝國(01843)公布，截至9月底止，中期盈利195.6萬元(坡元‧下同)，按年增長5.06倍，每股盈利0.32仙。

中電(00002)及中國旺旺(00151)今日除息。