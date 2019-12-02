即巿股評 港股直擊

美國國會參眾兩院於11月20日以接近全票通過的《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》並呈送白宮，直至上周三（美國時間11月27日）由總統特朗普正式簽署開始生效。《香港人權與民主法案》包括要求美國國務卿每年向國會提交香港自治狀況報告，評估是繼續讓香港享有美國給予特殊貿易地位；商務部亦需要每年向國會提交報告，評估香港的獨立關稅區地位，有沒有被中國利用來逃避美國的出口管制，以及美國與聯合國特別是針對北韓及伊朗的制裁決議。法案並要求華府制定制裁名單，禁止打壓香港基本自由的人士入境美國，凍結相關人士在美國的資產等條款。《保護香港法案》則主要禁止美國向香港出口包括催淚氣體、胡椒噴霧及橡膠子彈等的非致命控制人群裝備。

相關法案擺明是「照顧」本港反修例示威群眾而設。中國外交部隨即發表聲明批評，美國嚴重干預香港事務、嚴重干涉中國內政、嚴重違反國法和國際關係基本原則，是赤裸裸的霸權行徑，奉勸美方不要一意孤行，否則中方必將予以堅決反制；外交部發言人耿爽強烈敦促美方不得實施該法，在回答中方有哪些反制措施時表示「請你保持關注，該來的早晚會來。」

可信美國一旦實施上述法案，中國必將作出反制。然而，特朗普簽署法案後發出的聲明表示，是基於尊重國家主席習近平和香港市民下簽署法案。法案為何會是「尊重國家主席習近平」而簽署，很耐人尋味。更值得注的是，聲明中提到「法案某些條款將干涉總統申明美國外交政策的憲法權威。我的行政當局將在符合總統與外交關係有關的憲法權威的情況下對待法案的每一項條款。」顯然，特朗普是強調法案是否會落實或如何執行，他有最終決策權；聲明的措詞一定程度反映特朗普簽署法案可能有點「不情不願」。

事實上，有報道指白宮幕僚曾討論特朗普應否簽署該法案，原因是擔心若簽署法案，可能會破壞美國與中國達成貿易協議的努力，但兩項法案都得到國會兩院壓倒性票數通過，為免府會對立，總統最終還是簽署了法案。真是難為了侵侵！然而，侵侵在聲明顯然為法案實施留有「後着」。

無論如何，中國對兩項法案的強烈反應，上周五恒指急挫547點或2.04%，以26346水平收市；一周則跌了249點0.93%。

恒指完全補回11月25日的上升裂口（26690和26852點），並測試以1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸、同時是26300至26600點的成交量密集區底支持，代表恒指現處於關鍵的技術位置。

撇開政治因素，短線市寬與恒指近期呈現「牛背馳」，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，仍高於反映弱勢股沽壓的弱勢股指數14個百分點，估計恒指應可在26300點附近水平企穩，老徐仍準備伺機short put或long call。

最後，老徐的11月27000點short put，大話夾好彩早在上周五的跌市前一日結算，仍有超過200點「微利」。

老徐