即巿股評 港股直擊

恒指過去一個星期曾四度試攻27000點關未遂，在周五期指結算翌日便掉頭急插547點(2.03%)，收報26346點。市場憂慮美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》會引發中方反制，令港股添上陰霾。

周二上市的新「股王」阿里巴巴(09988)亦被跌市波及，掛牌後連升走勢中斷，周五收報198.4元，回落2.75%；成交金額有73億元，仍繼續是港股之冠，比居次席的騰訊(00700)多約60%。

對港交所(00388)而言，阿里股份在港買賣不單為交投帶來重大貢獻，更令港股總市值膨脹超過一成。若計及截至12月20日到期的15%超額配股權悉數行使，今趟阿里來港第二上市淨集資可達1007.23億元，僅遜2010年掛牌的友邦(01299)及2006年上市的工商銀行(01398)，成為香港歷來第三大IPO。

2017年港股IPO集資金額1285億元，全球排行第三。經過2018年「同股不同權」(Weighted Voting Rights, WVR)改革後，於當年重奪全球首位，共籌2880億元，按年猛增124%；去年有7家企業是屬於不同投票權架構或生物科技的公司，涉及集資金額940億元。現在連阿里也「強勢回歸」，除標誌着本港上市制度改革能夠吸引新經濟企業外，同時有助香港鞏固在環球IPO市場的前列地位。

據往績觀察，整體IPO集資活躍並非港股吉兆。企業計劃招股上市，多數選擇市道相對興旺的時候進行，因為有利於爭取高估值（招股價可訂得較高），認購反應一般比淡市或跌市時更好。換一個角度看，愈多大規模IPO登場，通常市況又會受刺激而更暢旺。然而，物極必反，集資活動熾熱達到一定程度，除反映市場氣氛高漲外，也代表大量資金被抽走。故此，如果IPO集資處異常偏高水平，大市距離見頂甚至顯著調整的風險將愈大。

附【圖】所見，本港IPO集資金額(26周累計)飆升到2000億元以上時，多次非常接近恒指觸頂回落的「轉角期」，例如2007年、2010及2015年，頗吻合上述分析。

目前，港股26周累計IPO集資金額約3000億元，逼近2010年11月初高位，顯示集資情況相比過去數年算十分熱烈，而當年恒指就在該月攀至24988點後掉頭下挫。

值得留意的是，同股不同權的上市制度改革，對吸引尚未有盈利的新經濟公司來港確實起到積極作用，或有機會扭曲以往IPO集資金額多寡與後市表現的關連性，何況港股現在亦難言壯旺，因此，阿里掛牌預示大市見頂轉跌，這推斷仍存在不確定性。

不過，從IPO集資活動角度看，「抽資」效應續為市場帶來壓力，對短期市況的打擊不宜低估，尤其是在中美貿易談判反覆兼屢現變數之際，更要做好風險管理。

信報投資研究部

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