今日 22:08
重要通告
港股直擊
泰凌醫藥(01011)公布，婁建穎因上海交大昂立委派的其他工作安排，已辭任公司非執行董事； 王飛因其他工作安排已辭任執行董事兼首席財務官。
該公司已委任方靖為首席財務官，所有變動今日起生效。
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濕疹治療方法：濕裹
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恒指午後曾瀉逾570點 周大福飆近9%
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