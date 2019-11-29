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今日 18:13 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至逾19億 買建行 沽藥股

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擔心中美關係惡化，港股今日插547點，全月瀉560點，成交額增至894.64億元。

北水淨入增加，由上日12.34億元，增加至19.15億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)為最多北水淨入個股，全日錄8.2億淨買；工行(01398)有2.33億元淨入；但平保(02318)有1.76億元淨走。

科技股騰訊(00700)有2.77億元淨買；美團(03690)有1.94億元淨入；小米(01810)有7937萬元淨買；舜宇(02382)則有157萬元淨買。

另外，申洲國際(02313)有1.16億元淨買；首控集團(01269)有2834萬元淨入。

不過，北水沽醫藥股，石藥(01093)有2.63億元淨沽，是今日最多淨走個股；中生製藥(01177)也錄1.56億元淨賣，而融創(01918)則有8773萬元淨沽；波司登(03998)也有3213萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、工行、石藥、中生製藥、騰訊、融創、平保、美團、申洲及首控集團。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為石藥、騰訊、美團、中生製藥、波司登、小米、平保、建行、舜宇及首控集團。

 

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