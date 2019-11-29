港股直擊 即巿股評

隔晚美股感恩節假期休市，歐洲股市主要指數偏軟，亞太股市今早見沽壓。當中市場憂慮中美關係惡化，中港股市向下，港股更明顯跑輸。

恒指低開188點，報26705點已屬全日高，開市跌幅持續擴大，失守10天、50天和100天線，上午最多跌566點，中午挫529點。午後跌穿上午低位，曾急挫585點，見26308點續創逾一周低。恒指收報26346點，跌547點或2%，全周累跌248點或0.9%。大市今日下跌股份比例為69%；上升股份比例為31%。

總結11月份，恒指累計挫560點或2.1%。

國企指數報10301點，跌260點或2.5%，為10月10日以來收市低。國指全月挫231點或2.2%。

今日大市成交額增至894.64億元。

A股亦反覆下行，滬指跌0.61%；深成指跌0.42%。美國總統特朗普簽署兩項對港法案，中國外交部發言人耿爽強調中方反制措施早晚會來，外交部昨亦召見美國駐華大使提出嚴正交涉和強烈抗議。

亞太股市方面，南韓央行將基準利率維持在1.25厘不變，符合市場預期，南韓股市挫1.45%。日本10月工業生產按月減少4.2%，跌幅遠大於市場預期的2.1%，日經225指數跌0.49%。

美股今晚只有半日市，美國道指期貨最新跌55點，報28093。

50隻藍籌股全線下跌，友邦(01299)挫2.2%；滙控(00005)跌1.2%；中移動(00941)和聯通(00762)創最少52周新低，分別跌2.2%和2.9%。中資金融股亦受壓，工行(01398)挫2.8%；建行(00939)跌2.7%。

焦點板塊

醫藥股：受累新版國家醫保藥品目錄大降價，石藥(01093)插9.7%；中國生物製藥(01177)跌4.9%，全月累挫13.8%為藍籌跌幅王。另外，翰森製藥(03692)挫7.2%；藥明生物(02269)挫2.5%；威高(01066)跌3.7%；三生製藥(01530)插5.8%；康哲藥業(00867)跌4.5%；綠葉製藥(02186)挫6.4%。

科技股：科網龍頭全線回吐，阿里(09988)創204.8元新高後回吐2.7%，收198.4元；騰訊(00700)跌1.8%；美團(03690)吐3.1%；阿里健康(00241)吐2.9%。硬件股方面，舜宇(02382)吐2.5%；瑞聲(02018)吐2.3%，不過全月累漲7.6%為藍籌升幅王；建滔積層板(01888)挫3.1%；建滔(00148)跌2%；聯想(00992)跌3.4%；比亞迪電子(00285)跌3.3%；中芯國際(00981)挫3.5%；鴻騰(06088)挫6.5%。

焦點股份

周大福(01929)：股價飆7.9%。集團中期股東應佔溢利15.33億元，按年下跌20.85%，每股中期息0.12元，按年減少20%。花旗料下財年業績反彈，維持「買入」評級。

波司登(03998)：逆市升5.7%。集團中期盈利3.43億元人民幣，按年上升36.43%，每股派中期息3港仙，按年多五成。

必瘦站(01830)：績後曾急吐22.3%，見2.89元為本月低，收市拗腰升0.3%。集團中期股東應佔溢利2.43億元，按年增長51.84%。

中國上城(02330)：購茂名地皮，股價今早復牌後爆升，收市飆68.2%。

WMCH Global(08208)：今日上市收報0.4元，與招股價持平。

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