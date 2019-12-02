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藥明生物(02269)為內地最大的生物製劑服務供應商，協助大型藥企研發新藥。現時主要協助藥企研發、製造以至完成商業化生產，從中收取服務收入，並於藥物研發取得階段成功後，收取商業化的收入分成。

藥明生物目前於無錫、上海及蘇州擁有三個營運基地。為了滿足全球生物藥生產的需求，集團持續其擴張計劃，為更多後期項目提供產能。隨著進入較後階段的項目數量增加，預期將吸引更多潛在客戶導入生物藥項目，從而提升銷售收入。

截至6月底止，上半年純利按年增長80.3%至4.5億元人民幣，營業額上升52.4%至16.1億元人民幣，毛利率增加2.4個百分點至41.8%。整體業績向好，主因期內取得更多市場份額，新增綜合項目保持快速增長，運營效率提升，以及錄得其他營業外的收益。

上半年未完成訂單總量增長159.8%至46.3億美元，其中未完成服務訂單增加225.1%至17.36億美元，而未完成潛在付款則增131.9%至28.95億美元。數字顯示不少大型項目的潛在收入尚未反映，足可支持未來收入持續急增。

綜合項目數量由去年同期的187個增至224個；臨床前項目數量由去年同期的98個增至106個。隨著更多項目發展至臨床階段及商業化生產，可望帶動藥明生物業務保持高速增長。另外，集團為了保持競爭能力，加大資本投放於研發及擴展產能，位於愛爾蘭的基地將於今年內完工，另成都基地亦已於5月動工。

政策風險影響較低

近日內地醫保藥品目錄出爐，憂慮藥品出現大幅降價，政策風險令藥股受壓；但生物製藥發展潛力龐大，加上藥明生物作為製藥服務供應商，毋須如其他藥企承受單一藥品研發失敗的風險。

另外，全球首20大製藥公司，超過一半是藥明生物的客戶；加上近年內地生物製藥行業發展急速，藥明生物業務錄得高速增長，亦是支持其擁有高估值的主因，後市可續看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期藥明生物2019、2020及2021年每股盈利為0.771、1.098及1.651元人民幣，給予12個月目標價98.0港元，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理