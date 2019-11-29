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今日 17:14 重要通告 港股直擊

金達控股5503萬購主席浙江工業物業

金達控股(00528)公布，附屬公司浙江金元與金達創業訂立買賣協議，收購浙江省海鹽縣武原鎮新橋北路192號土地使用權及相關物業，代價5000萬元人民幣(約5502.97萬港元)。

金達創業由董事會主席兼執行董事任維明擁有71.64%權益。

上述土地的使用權年期為50年，至2047年止，准許作工業用途，總面積約1.57萬平方米，建有2座員工宿舍及5座其他樓宇，總面積約1萬平方米。

公司指，浙江金元目前生產設施已使用超過15年，集團需要額外空間應付其業務發展及擴充。

下載港交所通告原文

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