即巿股評 港股直擊

讀者Bonnie問：「如果愈來愈多美國上市的中概股轉到香港上市，港交所(00388)前景是否可以睇好，明年能否升到300元？謝謝。」(上周五收報247.2元，跌1.2%)

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「倘有更多美國掛牌的中概股來港上市，港交所可看好。雖然短期而言未必會對大市成交有幫助，但中概股來港上市，意味港交所可收取更多上市費用，亦會造就更多相關衍生產品交易。近期大市雖有調整，但港交所股價跌幅未算太大，反映其走勢較大市強。除非有突發負面事件導致資金流走，令大市成交回落至更淡靜水平，否則港交所股價已於今年9月見底。考慮到本港經濟明年上半年或會見底，加上明年是美國大選年，資金屆時或會湧入包括港股在內的全球股市，在投資者活躍度增加之下，港交所股價明年有機會上試300元。該目標價其實不算太進取，但仍算是一個挑戰，因為港交所之前曾兩次上試280元而未能企穩，故仍需一些新的因素帶動，才有力重上300元。」

鄧均樂 耀才證券研究部分析員

「若有更多公司在港上市，港交所料可受惠，對其交易費及聯交所上市費等收入有正面幫助。事實上，單計阿里巴巴(09988)上市後之平均成交額，已令大市交投增加約10%左右，若其他大型科網企業如京東及百度等來港作二次上市公司，可望為港交所帶來更多成交量；而300元相比11月28日收市價250.4元計約為20%升幅，以給予平均估值及上調預期每股盈利的假設下300元目標價並不過份。前景值得看好。」

尹德政 信報分析員

「無可否認，大型中概股回港上市，有助刺激交投，而阿里巴巴回港第二上市後，表面佔港股交投約一成，但值得留意是，大市整體成交未有大幅增加。未來要觀望是否進一步有大型中概股回港上市，尤其大陸舊經濟三寶之一百度，以及大型中概股如拼多多、京東等等，還有要留意內地新經濟三寶之一的抖音會否明年在港上市。不過，若果港交所回調到50天線(現處240元)，值得吸納作中線持有，一旦明年日均成交回升至950億元樓上，港交所有望升至300元。」

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