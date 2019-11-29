即巿股評 港股直擊

港股都算後知後覺，侵侵簽署香港人權法案經已係噚日嘅事，噚日港股低開後回升，跌幅大大收窄，睇落似無乜不良反應。而隔晚美股感恩節假期休市，美股期貨雖然有啲腳軟，但斷估唔到港股喺噚日期指完成結算後，喺11月最後一個交易日急挫。

恒指低開188點，見26705點為半日高位，其後開市跌幅持續擴大，其失10日(26784點)、50日(26632點)及100日(26761點)線相繼失守，半日最多跌566點，見26327點半日低位，亦係超過一星期低位。恒指中午報收26363點，跌529點或2%；國指則報收10309點，跌252點，跌幅同樣超過2%。

侵侵簽署兩項對港法案，中國外交部發言人耿爽強調中方反制措施遲早嚟，同時外交部亦亦召見美國駐華大使提出嚴正交涉及強烈抗議。與此同時，日本公布嘅經濟數字遠遜市場預期，日本股市先升後倒跌。整個亞太區股市齊齊腳軟。

港股跌勢顯著，所有藍籌股全線下跌，重磅股友邦(01299)跟騰訊(00700)半日齊齊跌逾2%，其他重磅股唔少亦跌超過2%。值得留意係中移動(00941)跟聯通(00762)半日跌2.1%及3.2%，創52周新低。

騰訊呢隻科網龍頭唔精神，其他科網股亦全部回吐，話咗騰訊一路上唔返340元樓上，走勢上都係棘手。而阿里(09988)升破200元，今早再創204.8元新高後回吐，重返200元之下。作為中長線投資，阿里當然坐得過，不過上市後已急升至現水平，喺目前市況不穩嘅情況下，未有貨都係等多陣先上車，最多等190元樓上搵個靚位。其科網股閒閒地跌2%以上，強如美團(03690)噚日創新高後，股價半日回吐近4%。

新版國家醫保藥品目錄大降價，醫藥股繼續受壓，跌幅較顯著係石藥(01093)，半日一度跌12.2%，其他醫藥股跌3%以上。又嚟到星期五，周末前夕都係少做少錯，尤其一完成結算後，大市即顯著下跌，跌幅更超過2%，一旦失守近日重要支持位26200點，跌勢將進一步加劇。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)