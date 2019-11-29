港股直擊 即巿股評

隔晚美股假期休市，歐洲主要指數偏軟，亞太股市今早見沽壓，港股更明顯跑輸。

恒指低開188點，報26705點已屬半日高，開市跌幅持續擴大，失守10天、50天和100天線，曾插566點，見26327點逾一周低。恒指中午收報26363點，跌529點或2%，大市成交額468.31億元。

國企指數報10309點，跌252點或2.4%。

A股亦受壓，滬指跌0.64%；深成指跌0.85%。

美國總統特朗普簽署兩項對港法案，中國外交部發言人耿爽強調中方反制措施早晚會來，外交部昨亦召見美國駐華大使提出嚴正交涉和強烈抗議。

南韓央行將基準利率維持在1.25厘不變，符合市場預期。股市挫1.28%。

日本10月工業生產按月減少4.2%，跌幅遠大於市場預期的2.1%，是去年1月以來最大跌幅。日經225指數倒跌0.19%。

50隻藍籌股全線下跌，友邦(01299)挫2.1%；建行(00939)跌2.5%；滙控(00005)跌1%；中移動(00941)和聯通(00762)創最少52周新低，半日分別跌2.1%和3.2%。

焦點板塊

醫藥股：受累新版國家醫保藥品目錄大降價，石藥(01093)曾插12.2%，半日跌11.3%；中國生物製藥(01177)跌4.3%。另外，翰森製藥(03692)挫4.4%；藥明生物(02269)挫3.5%；威高(01066)跌4.1%；三生製藥(01530)插5.7%；康哲藥業(00867)跌8.1%。

科技股：科網龍頭全線回吐，阿里(09988)創新高後回吐2.2%；騰訊(00700)跌2.4%；美團(03690)吐3.9%；阿里健康(00241)吐3.6%。硬件股方面，舜宇(02382)吐2.9%；瑞聲(02018)跌2.4%；建滔積層板(01888)挫4.1%；建滔(00148)跌2%；聯想(00992)跌3.4%；比亞迪電子(00285)跌3.5%。

焦點股份

周大福(01929)：半日飆8.4%。集團中期股東應佔溢利15.33億元，按年下跌20.85%，每股中期息0.12元，按年減少20%。花旗料下財年業績反彈，維持「買入」評級。

波司登(03998)：半日升4.8%。集團中期盈利3.43億元人民幣，按年上升36.43%，每股派中期息3港仙，按年多五成。

必瘦站(01830)：績後吐13.7%。集團中期股東應佔溢利2.43億元，按年增長51.84%。

中國上城(02330)：購茂名地皮，股價今早復牌後爆升，半日飆1.05倍。

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