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西九龍高鐵站上蓋巨無霸商業地王，由新地(00016)以破盡本港賣地表地皮造價紀錄的422.32億元投得。有份入標的長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，不認為作價優惠。

趙國雄指出，該地皮位處黃金地段，難以「撈平地」，笑言若認為地皮是優惠，集團便會投得。他表示，各人對市場看法不同，市面上存在估值，但要以付款者出價為準。

他表示，市場上一直有發展商合組財團買地，但長實傾向自己投地，可以加快興建流程。他預計明年推出日出康城第8期及波老道21號兩個新盤。