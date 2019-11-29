熱門：

今日 11:23 香港財經 港股直擊

趙國雄不認為高鐵站商地作價優惠

放大圖片

西九龍高鐵站上蓋巨無霸商業地王，由新地(00016)以破盡本港賣地表地皮造價紀錄的422.32億元投得。有份入標的長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，不認為作價優惠。

趙國雄指出，該地皮位處黃金地段，難以「撈平地」，笑言若認為地皮是優惠，集團便會投得。他表示，各人對市場看法不同，市面上存在估值，但要以付款者出價為準。

他表示，市場上一直有發展商合組財團買地，但長實傾向自己投地，可以加快興建流程。他預計明年推出日出康城第8期及波老道21號兩個新盤。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads