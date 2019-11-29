即巿股評 港股直擊

於11月8日，MSCI明晟公佈全球標準指數成分股半年度檢討結果顯示，香港微型指數新增23隻股份，其中上市僅約四個半月的萬寶盛華(02180)榜上有名，指數變動於11月26日生效，引起筆者關注。以上消息發布後，股價主要波幅區間於8.00至9.00元之間，歷時已超過半個月，低位未嘗在8.06元以下，認為8.00元有支持。另可留意MSCI是在萬寶盛華股價在下行之時，將其納入香港微型指數，暗示看好集團業務發展前景。

根據灼識諮詢的資料，於中國的靈活用工服務，從2014至2018年的複合年增長率為26.4%，高於中國人力資源解決方案市場整體增長率的20.9%。另可留意靈活用工服務的市場規模，亦由2014年的232億元 (人民幣‧下同) 增加至2018年的592億元，市場份額由33.2%增加至36.4%。分析預期於2023年靈活用工服務的市場規模將達至1,771億元，市場份額將達至42%。以592億元跟1,771億元比較，即2019至2023年之五年間，複合年增長率將不少於24.5%，與上述的26.4%相若，暗示未來五年靈活用工需求依然處於高速增長狀態。

參考集團在今年9月11日收市後發佈的2019中期報告，於「未來展望及戰略」環節寫到，就整體表現而言，集團將採取積極措施提高效率，務求於2019年取得更佳的財務業績，將繼續加強現金流量管理，著重於現金回籠及維持流動資金。另外基於下半年外圍和國內經濟表現繼續存在不確定性因素，集團預期人才尋獵及招聘流程外包 (「招聘流程外包」) 業務的增長將會放緩。儘管如此，集團對其未來前景依然充滿信心，並預期整體營收會持續增長。為回饋股東一直以來的支持，集團預期以2019年的年度溢利約35%至45%作為股息分派。

參考2016至2018年集團複合增長率超過22.5%，若計入於2016至2018年人民幣兌港元匯率因素，複合增長率更超過24.00%，反映合理市盈率為24.00倍，即每股合理值為12.94元。而截至2019年6月30日稅前盈利約6258萬元 (人民幣‧同下)，較去年同期增長7.08%；若扣除上市開支因素，增長率為39.88%。再看2017和2018年經調整稅前盈利 (亦已扣除上市開支) 分別約1.18億和1.65億元，增長率為39.20%，反映2019上半年盈利增長，較2018全年的為高；反映上述每股合理值為12.94元之分析已屬保守預算。

相對11月22日收報8.80元，上述每股合理值產生潛在升幅超過四成七，而上述納入MSCI明晟的香港微型指數因素，認為相關追踪指數基金 (ETF) 技術上需要買入萬寶盛華股份，對股價能處於8.00元橫行區底部具正面支持。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於8.00元或以下買入；保守者則可於7.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為14.00至16.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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