港股直擊 即巿股評

隔晚美國市場感恩節假期休市，歐洲股市個別發展。港股11月最後一個交易日預料繼續於兩萬七下方爭持。

YouGov民意調查顯示，英國首相約翰遜領導的保守黨有望在12月12日國會選舉贏得過半數議席，組成多數黨政府，有利政局穩局。不過，英國股市跟隨歐股回落，富時100指數收報7416點，下跌0.18%或13點；德國DAX指數收報13245點，回吐0.31%或41點；法國CAC 40指數收報5912點，倒退0.24%或14點。泛歐指數Stoxx 600收報409點，下滑0.14%。

數據方面，歐盟執委會公布，歐羅區11月經濟景氣指數為101.3，預期為101。德國11月消費物價指數(CPI)初值按月下降0.8%，預期為下降0.6%；按年升1.1%，預期為升1.3%。

軟件商Adobe公布初步數據顯示，美國感恩節網購金額可能達到42億美元(327.6億港元)，較去年同期上升14.5%。

夜市期指收報26902點，升34點，較昨日恒指收市26893點，高水8點。恒指昨收報26893點，跌60點或0.2%。

國務院副總理、金融委主任劉鶴主持的金融穩定發展委員會會議，指出要平衡好穩增長和防風險的關係，加大逆周期調節力度，多渠道增強商業銀行特別是中小銀行資本實力，保持金融體系穩健運行。

美股今晚只有半日市。

焦點板塊

醫藥股：內地昨公布新版醫保藥品名單，平均降價60.7%，當中三種丙肝治療用藥降幅平均在85%以上，拖累歌禮製藥(01672)急插兩成半。留意市場和券商最新解讀。另外，復星醫藥(02196)公布，控股子公司上在研白血病新藥FN-1501獲得美國食品藥品監督管理局孤兒藥認定(Orphan Drug Designation)。李氏大藥廠(00950)首9個月股東應佔溢利8034.4萬元，按年下跌59.31%。

焦點股份

周大福(01929)：中期股東應佔溢利15.33億元，按年下跌20.85%，每股派中期息0.12元，按年減少20%。

波司登(03998)：中期盈利3.43億元人民幣，按年上升36.43%，每股派中期息3港仙。

六福集團(00590)：中期股東應佔溢利4.96億元，按年下跌25.42%。每股，中期息派0.5元。

惠理集團(00806)：旗下惠理高息股票基金於11月12日已獲中證監批准，註冊成為內地與香港基金互認安排(MRF)下的北上互認基金，將容許透過基金的內地代理人，向中國內地散戶投資者分銷。

耀才證券金融(01428)：中期股東應佔溢利2.12億港元，按年下跌12.18%。

必瘦站(01830)：中期股東應佔溢利2.43億元，按年增長51.84%。

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