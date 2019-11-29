即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，或令中美貿易談判出現變化，港股昨日低開190點，其後逐漸由低位回升，惟仍失守10天線及100天線，預計港股要重現牛市仍需時間，惟現階段一些優質股已呈超賣，可考慮分批吸納。

選股方面，建議可留意阿里健康(00241)，該公司新近公布截至今年9月底止六個月中期業績，收入錄得41.17億人民幣(下同)，按年增加119.1%；毛利10.32億元，上升95%。虧損由上年同期8410萬元，收窄至110萬元，每股虧損0.01分。

阿里健康上半年收入急升及淨虧損大幅收窄，主要由於積極合手機版淘寶、支付寶、釘釘及口碑為主的四大平台，新增用戶持續推動公司新零售業務快速增長所致。

本年度該公司繼續積極拓展與上游優質品牌合作，同時又與線下醫藥連鎖企業深化合作關係，這都有利該公司未來的發展。與其合作的上遊品牌便包括有阿斯利康(AstraZeneca)、賽諾菲(SANOFI)、默克(Merck)、輝瑞(Pfizer)等多家知名國際藥企。此外，又成為近40家醫藥滋補保健品牌商的重要業務合作夥伴，當中包括東阿阿膠、馬應龍、九芝堂等品牌。

筆者預計阿里健康未來將繼續拓展與不同品牌的合作，這將有利於發掘出新消費需求，成為潛在新增長動力，收入有望再大幅提升。其股價自10月初開始再度展開升浪，走勢明顯跑贏大市，預計一浪高於一浪的走勢仍可持續，建議可候8.55元買入，目標13元，跌穿7.5元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益