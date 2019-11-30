即巿股評 港股直擊

本港反修例運動自6月爆發以來，飲食業界叫苦連天，其中快餐股早已發出盈警，但預期受經濟衰退及消費意欲下降影響較輕微，市場憧憬快餐股有力跑贏同業。

大家樂(00341)和大快活(00052)本周相繼公布截至9月底止中期業績，雖然純利都不及去年，惟實際情況未如想像般惡劣，相信只要能夠把握機會調整部分成本，仍有可取之處。

根據香港餐飲聯業協會統計，6月開始整體餐飲業生意平均每月損失20億元，10月示威衝突轉趨激烈，當月損失高達27億至30億元。過去5個月累計生意按年削減一成半至兩成，比統計處公布的第三季食肆總收益下跌11.7%為差；期內全港約400間中小型食肆關門。

大型連鎖快餐店所受影響卻未算嚴重，大家樂半年純利近1.5億元，按年急降34.5%，與盈警估計減少三分一相若；大快活同期賺5726萬元，大跌43.1%，一如早前預告，「利潤顯著下降」。

兩公司純利雙雙倒退，大家樂解釋主要是市場氣氛疲弱，拖低旗下速食餐飲業務收入增長，為了維持市場份額，推出更多超值套餐和促銷措施。此外，租金及人工等經營成本沒有縮減，使整體毛利率跌1.7個百分點，降至11.7%。

大快活除了歸咎市場氣氛偏弱、租金和工資成本上升，新會計準則生效亦有關係。

以租舖營運為主的餐飲業受「租賃」新準則打擊較大，因過去屬於資產負債表外的營業租賃項目，改為認列作表內的「使用權資產」及「租賃負債」，並定期認列「折舊」和「利息」費用。撇除採納「租賃」新準則所帶來的負面影響，大快活中期經調整溢利為7110萬元，跌幅收窄13.7個百分點，至29.4%。相比之下，新準則只拖低大家樂溢利僅1個百分點左右。

兩大快餐股成績表有一明顯共通點，就是期內生意沒有減少。大家樂半年收入42.64億元，按年微升1.6%，本港市場增幅1.2%。大快活中期收入15.39億元，按年漲4.5%，來自本地餐廳的增長4.3%。

本港8月至10月失業率升至3.1%，餐飲業更達6.1%的逾6年高位，分析仍觀望聖誕、新年、農曆新年的消費可否扭轉劣勢，一旦出現結業潮，預料再有千間食肆倒閉，若餐飲業失業率惡化，僱主議價能力提高，人工成本或降低。

另一方面，香港零售市道疲弱，政府已帶頭寬減旗下物業的商戶租金，並且呼籲私人業主共渡時艱一起減租，如餐飲業爭取到優惠條款，亦可減輕租金壓力。

附【圖】所見，本港3隻快餐股6月迄今唯大家樂能跑贏恒指，並遠勝大快活，相信與維持慷慨派息有關。翠華集團(01314)今天放榜，早前預告將盈轉虧，股價持續低迷。隨着工資及租金成本有望下調，大家樂和大快活業務具有化危為機的條件，建議可考慮趁低吸納。

信報投資研究部

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