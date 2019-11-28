即巿股評 港股直擊

有大行對領展(00823)展望出報告，報告指出9月底至今股價跌近6% ，預期由現在至明年3月底前領展將恢復回購合共4700萬個基金單位，評予將跑贏同業，領展昨天除淨收市價其實與今年初幾乎原地踏步，今年7月份創過52周99.8元新高後，一直反覆下跌，現價距離高位已跌約19%左右。

本地業務佔比仍重

早前與基金界朋友見面茶敘，他們對領展後市不敢恭維，於去年成功高價出售本地多個項目，或多或少這些項目今天看來是減輕了對股價的拖累壓力，雖然話領展主打民生商場，但本港經濟往後大家亦未敢預測樂觀，惟怕失業率更有上升趨勢，擔心商場出現旺丁不旺財局面，入商場嘆冷氣多過消費，亦擔心空置率開始上升，亦是一班同行私下的看法。而領展雖然早年已投資內地，看近期業績內地佔集團整體業務約12.5%，始終最大份額仍處於香港，本港經濟一出現問題亦難免受影響。

下降軌不易升穿

朋友亦懷疑近期社會政治事件是否告一段落，大家現時仍未去肯定，但聖誕及農曆新年後若出現結業潮，以領展本地的商場主打民生客亦不能幸免顧客消費意欲減低，笑說就算香港經濟怎樣差，有錢人一樣可以餐餐大魚大肉，甚至乎坐飛機去外國照樣生活質素不變，但星斗市民只能以減輕日常消費開支，昔日買兩斤菜改而買一斤，到時民生型商場亦逃不過生意額下降。明年初領展改為每手100股，入場門檻減低雖然有望吸引散戶，但對基金經理來說就沒有意思，主導權始終仍屬大戶控制，所有經金經理最怕就是政治市，根本就難以計算量化，加上本港出口連續12個月下跌，一班分析員就更加對後市謹慎，要知基金經理只要手上的貨不是今年度買入，計落條數收埋息後現在離場亦已賺到笑啦！

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。