即巿股評 港股直擊

特朗普真係簽了《香港人權與民主法案》，未來日子又繼續玩政治市，中美緊張角力非一時三刻可以解決，投資者要做好風險管理，特別是年尾基金執倉更要睇路，強勢股料較波動。不過正如近期看法，只要恒指後市能企穩50月線(目前約25840)，以目前估值水平，中長期走勢上不用太悲觀，明年強積金仍可配置一定比重的恒指基金或中港股票基金。

內地公布醫保藥品名單，平均降價60.7%，其中三種丙肝治療用藥降幅平均在85%以上。歌禮製藥-B(01672)受累大跌兩成半，此股上市已近16個月，市值逾50億，但竟然市場上只有一個分析員給予評級，參考性自然好有限，而公司中期業績由盈轉虧蝕4720萬元人民幣，盈利前景打折扣，所以勢頭能量即使昨日收市後初現轉強綠燈，仍然不值博，就算博，注碼也不不可能大。所以勢頭必須配合FA+數據，助你會發現疑點。歌禮今日回購300萬股，介乎3.4至4.35元，涉資1184萬元，該股全日成交1.03億元。

內房股是近月表現相對較穩定的板塊，雖然多了小型開發商倒閉，但對排名較高的開發商影響不大，反而增加大食細執平貨機會，融創(01918)今次果斷併購贏得執行力分數，另外，內地近期下調同房貸基準利率有關的5年期的LPR，減息預期支持剛需。

富力(02777)近期有勢，主要是有大行唱好，認為富力「全流通」可逼使公司改善執行力，釋放內資股價值。富力扎根廣州受惠大灣區發展，舊城重建空間亦大，10月銷售總金額約為140.8億元人民幣，較去年同期升62%，按月升24%。估值方面，目前不少內房股股價已明顯高於每股NAV，相比起來，富力估值吸引，預測市賬率只有0.5倍，較中位數低，預測息率更接近15%。美中不足是富力負債水平偏高，股價若大幅炒高，要提防配股風險。現價可收集，博燈號由紅轉綠，中線先睇15元。

羅崇博（杜比）