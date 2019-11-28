港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，港股期指結算日，恒指反覆偏軟，全日跌60點，成交有761.8億元。

北水淨入增加，由上日10.43億元，增加至12.34億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

美團(03690)為北水淨入最多個股，全日淨買4.18億元；小米(01810)也錄1.9億元淨入；騰訊(00700)全日有1.23億元淨買；新東方在線(01797)則錄8725萬元淨入；阿里健康(00241)與中興(00763)分別有5345萬和2525萬元淨沽。

建行(00939)有3.63億元淨買；工行(01398)也有2.35億元淨入；首控集團(01269)稱主要股東遭斬倉，全日有1.59億元淨入；中生製藥(01177)及楓葉(01317)分別有1708及1177萬元淨入。

全日最多淨走個股為獲母公司私有化的中糧油控股(00606)，全日有4.17億元淨走；融創(01918)也有1.08億元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、融創、工行、首控集團、中生製藥、美團、騰訊、小米、中國糧油及阿里健康。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為首控集團、美團、騰訊、新東方在線、中國糧油、中生製藥、融創、中興及楓葉。