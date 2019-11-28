港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市在假期前續創新高，不過美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，市場憂慮中美關係轉差，港股於期指結算日表現反覆。

恒指低開190點，報26763點屬全日低，稍穿10天線(約26780點)即拗腰，曾倒升37點，見26991點全日高，半日收市前復軟，中午跌14點。午後維持窄幅向下走勢。恒指收報26893點，跌60點或0.2%。大市今日上升股份比例僅39%；下跌股份比例達61%。

國企指數報10561點，跌58點或0.6%。

大市半日成交額761.78億元。

今日期指結算，至於12月期指收報26868，跌149點，低水26點。

A股反覆低收，滬指跌0.47%；深成指跌0.27%。

美國市場今晚感恩節假期休市。

藍籌方面，外貿及美國業務佔比較重股份受壓，創科(00669)插5.1%；申洲(02313)跌1%；萬洲(00288)跌1%。本地藍籌方面，新地(00016)破紀錄以422億奪高鐵站商地，股價反覆跌0.2%；長實(01113)升0.6%；長和(00001)升0.9%；信置(00083)升1.2%；九倉置業(01997)跌0.7%。另外，聯通(00762)跌2.7%；中移動(00941)跌1.6%。

焦點板塊

科技股：阿里巴巴(09988)曾見204.2元上市新高，收市升5.6%；美團(03690)亦破頂，收市升2.2%；阿里旗下阿里健康(00241)升6.2%；騰訊(00700)升0.9%。硬件方面，舜宇(02382)升4.2%；瑞聲(02018)升2.6%；小米(01810)上季多賺1%，花旗指表現勝市場預期，股價升1.8%；華虹(01347)升2.1%。5G概念的鐵塔(00788)和京信通信(02342)分別升0.6%和1.1%。

飲食內需股：逆市突圍，中國糧油(00606)獲母公司中糧集團溢價提私有化，股價飆29%，成交額12.32億元；同系中國食品(00506)升1.9%。另外，大摩把康師傅(00322)評級由「減持」跳升至「增持」，股價飆5.8%；獲大摩首予「增持」評級的日清食品(01475)升6.3%；現代牧業(01117)升1.7%；H&H(01112)升2.2%；達利食品(03799)升1.3%。

醫藥股：內地公布醫保藥品名單，平均降價60.7%，拖累藥股普遍受壓，中生製藥(01177)跌0.6%；石藥(01093)跌0.4%；三生(01530)挫2%；歌禮(01672)急插25%；四環(00460)挫4.2%；東陽光藥(01558)跌1.9%；中國抗體(03681)跌2.7%；綠葉製藥(02186)跌2.1%。相反，康希諾生物(06185)創新高，惟收市僅升0.2%；微創醫療(00853)升5.4%；麗珠(01513)產品獲納入藥保，股價升3.5%；白雲山(00874)彈3.4%。

教育股：今日表現兩極，楓葉教育(01317)全年多賺21%，末期息多一成，股價飆14.9%；宇華(06169)升1.7%。不過，新東方在線(01797)再插8.1%；東方教育(00667)挫6.7%；中教(00839)跌2.4%；希望教育(01765)跌3%；天立教育(01773)跌4.5%。

焦點股份

融創中國(01918)：逆市見逾四個月高，收市升2.2%。集團以約152.69億元人民幣向雲南城投集團收購環球世紀及時代環球各51%股權。兩家公司共開發18個項目。

首控集團(01269)：昨日暴瀉後中途停牌，今早復牌曾飆1.09倍，收市僅升3.3%，成交額達14.42億元。集團主要股東Wealth Max遭斬倉3734.7萬股。另外，集團所持約1.7億股成實外教育(01565)遭斬倉，成實外教育反覆升1.4%。

新股：兩股掛牌，康龍化成(03759)收報42.25元，比招股價高7%，不計手續費，一手賺275元。捷隆控股(01425)收報0.415元，比招股價高3.8%，不計手續費一手賺75元。

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