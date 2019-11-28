港股直擊 即巿股評

周二(26日)實戰班上，優先向參加者給出幾隻本欄明年之選。

本來留下月才慢慢發放，不過有時事情推進比預期快，才剛在實戰班分享「靈巧像蛇」，即刻活用，有一隻明年之選值得提早部署。

以「無收入生物科技股」形式上市的信達生物(01801)，由於首個商業化產品、免疫治療的腫瘤藥「達伯舒」今年3月9日起開始銷售，已經晉身「有」收入生物科技股，明年增長本身便值得期待。

昨日收市EJ Market已預告內地今日會公布正式新版國家醫保目錄，歌禮(01672)因同類丙肝藥價遭狠劈八成半而率先「陣亡」。

不過執筆之時信達生物未見顯著異動倒是有點驚訝。首個商業化產品「達伯舒」已獲納入新版國家醫保目錄乙類範圍，即醫保資助用藥，而且是唯一成功入圍的PD-1抑製劑。

入圍新版國家醫保目錄將在全國性獲的採用，雖然要降價，醫保支付價格2843元人民幣/100mg，降幅達64%。但主流藥企已證明以價換量是完全可行，加上「獨市」醫保生意，未有貨要密切睇位吸。

走勢上，EJFQ系統11月21日發出長線綠燈，28元樓下吸第一注，既然明年之選，可長線持有，平均價跌7%止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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