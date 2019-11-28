熱門：

今日 16:02 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】信達生物將迎爆發性增長

放大圖片

周二(26日)實戰班上，優先向參加者給出幾隻本欄明年之選。

本來留下月才慢慢發放，不過有時事情推進比預期快，才剛在實戰班分享「靈巧像蛇」，即刻活用，有一隻明年之選值得提早部署。

以「無收入生物科技股」形式上市的信達生物(01801)，由於首個商業化產品、免疫治療的腫瘤藥「達伯舒」今年3月9日起開始銷售，已經晉身「有」收入生物科技股，明年增長本身便值得期待。

昨日收市EJ Market已預告內地今日會公布正式新版國家醫保目錄，歌禮(01672)因同類丙肝藥價遭狠劈八成半而率先「陣亡」。

不過執筆之時信達生物未見顯著異動倒是有點驚訝。首個商業化產品「達伯舒」已獲納入新版國家醫保目錄乙類範圍，即醫保資助用藥，而且是唯一成功入圍的PD-1抑製劑。

入圍新版國家醫保目錄將在全國性獲的採用，雖然要降價，醫保支付價格2843元人民幣/100mg，降幅達64%。但主流藥企已證明以價換量是完全可行，加上「獨市」醫保生意，未有貨要密切睇位吸。

走勢上，EJFQ系統11月21日發出長線綠燈，28元樓下吸第一注，既然明年之選，可長線持有，平均價跌7%止蝕。

陳鎮強
信報分析員
[email protected]

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads