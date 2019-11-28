港股直擊 即巿股評

大摩發表短期策略報告，該行相信融創中國(01918)未來15日股價有七至八成機會將會上升，評級為「增持」，目標價55.72元。

大摩表示，融創公布以153億元人民幣收購雲南城投集團持有兩家公司各51%股權，獲得達2300億元人民幣的大規模可售資源，且平均土地成本僅每平方米約1900元人民幣，假設每平方平均售價為1萬元人民幣，內部回報率達60%。

大摩認為，有關交易展示了融創的強勁併購能力，此乃重要的競爭優勢，該行視融創為行業首選。

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