即巿股評 港股直擊

美股新高又新高，不過侵侵失驚無神簽咗《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，拖累美股期貨下跌，而早段恒指喺新加坡黑期亦跌逾200點，不過港股半先跌後回穩，總算喺期指結算日喘定。

恒指低開190點，報26763點為半日低位，不過10日線(26788點)穿一穿之後，港股拗腰回升，最多升37點，見過26991點半日高位。中午恒指報收26939點，跌14點；國指中午報收10591點，跌28點。

阿里巴巴(09988)果然受歡迎，上市三日升足三日，今日半場再創201元上市新高，半日升3.2%，報收199.3元，成交額42.47億元，係成交最活躍股份，睇嚟真係可以取替騰訊(00700)長期成交一哥地位。騰訊半日亦升1.4%，其他科技股亦有唔錯表現，小米(01810)公布上季業績多賺1%，雖然市場仍有分析認為小米業績遜預期，但花旗就力撐，認為小米呢份業績已交足功課，小米股價半日升近3%。不過阿Man就唔係話一定要睇死小米，但小米份業績睇落其實只係一般般，仲有漫漫長路去證明小米嘅實力，暫時股價表現只係一段，未有耐可以重返雙位數股價。值得留意5G概念股，中國鐵塔(00788)同埋京信通信(02342)半日別升1.2%及1.1%，睇番侵侵簽咗法案，似乎未動搖市場對中美貿易關係信心，認為仍可以繼續傾落去。

重磅藍籌股普遍做好，尤其係陀地地產股表現唔錯，噚日新地(00016)以破紀錄422億元奪得高鐵站商地，股價先跌後回升，半日升0.2%。其實今次新地算係用筍價攞到塊地，雖然有份入標嘅財團出價保守，但總算順利賣出地皮，唔使流標，總算喺近日緊張社會氣氛，為香港整體市場環境打打氣。

飲食內需股係今日另一個表現較為突出嘅板塊，中國糧油(00606)獲母公司中糧集團溢價提私有化，半日股價急升27.4%，而同系中國食品(00506)亦升1.9%。而大摩將康師傳(00322)評級調高至「增持」。記得之前大摩曾對日清食品(01475)加持過之後，股價直線上升，今日股價亦升逾6%。醫藥股普遍受壓，內地公布醫保藥品名單，平均降價60.7%，醫藥股全線仆直，整個板塊跌到一仆一碌，至少都跌超過2%，最大鑊嘅係歌禮(01672)，半日跌近一成。飲食跟醫藥股兩個板塊此起彼落，相映成趣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)