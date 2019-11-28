港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市假期前續創新高，另外美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，港股於期結日表現反覆。

恒指低開190點，報26763點屬半日低，稍穿10天線(約26788點)即拗腰，曾倒升37點，見26991點半日高，半日收市前復軟。恒指中午報26939點，跌14點。大市半日成交額432.71億元。

國企指數報10591點，跌28點或0.27%。

A股半日低收，滬指跌0.31%；深成指跌0.06%。

本地藍籌股造好，新地(00016)破紀錄以422億奪高鐵站商地，股價先跌後升，半日高收0.2%；長實(01113)升1.3%；長和(00001)升0.6%；信置(00083)升1.2%；九倉置業(01997)升0.1%。相反，創科(00669)插4.3%；聯通(00762)跌3%；中移動(00941)跌1.6%。

焦點板塊

科技股：阿里巴巴(09988)曾見201元上市新高，半日升3.2%；旗下阿里健康(00241)升半成；騰訊(00700)升1.4%。硬件方面，舜宇(02382)升1.6%；小米(01810)上季多賺1%，花旗指表現勝市場預期，半日升2.9%；華虹(01347)升2.4%。5G概念的鐵塔(00788)和京信通信(02342)半日分別升1.2%和1.1%。

飲食內需股：逆市突圍，中國糧油(00606)獲母公司中糧集團溢價提私有化，半日飆27.4%；同系中國食品(00506)升1.9%。另外，大摩把康師傅(00322)評級由「減持」跳升至「增持」，半日飆6.9%；獲大摩首予「增持」評級的日清食品(01475)升6.1%；現代牧業(01117)、H&H(01112)和達利食品(03799)升逾1%。

醫藥股：內地公布醫保藥品名單，平均降價60.7%，拖累藥股普遍受壓，中生製藥(01177)跌1.1%；石藥(01093)跌1%；歌禮(01672)插9.2%；四環(00460)挫3.2%；東陽光藥(01558)跌3.3%；信達生物(01801)跌2.8%；中國抗體(03681)跌2.4%；錦欣生殖(01951)跌1.3%；綠葉製藥(02186)挫4.8%。相反，康希諾生物(06185)創新高，半日升3.7%；微創醫療(00853)升3.3%。

焦點股份

融創中國(01918)：逆市見逾四個月高，半日升3.2%。集團以約152.69億元人民幣向雲南城投集團收購環球世紀及時代環球各51%股權。兩家公司共開發18個項目。

首控集團(01269)：昨日暴瀉後中途停牌，今早復牌曾飆1.09倍，半日升幅縮至17.8%，成交額達10.93億元。集團主要股東Wealth Max遭斬倉3734.7萬股。另外，集團所持約1.7億股成實外教育(01565)遭斬倉，成實外教育半日反覆跌1.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。