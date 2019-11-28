即巿股評 港股直擊 香港財經

集資巨無霸「阿里巴巴」(09988)終在千呼萬喚的情況下，於本周二正式上市，由於公司「名氣逼人」，當天上市儀式可謂星光熠熠，規格之高亦屬近期罕見。阿里上市後的表現果然沒有令一眾「擁躉」失望，上市首兩天共升了近10%；單以昨天計算，股價更一度升越美國上市的阿里；更有傳因香港阿里一定會受惠於北水灌溉，所以市場更認為未來不是美國阿里的股價帶動香港阿里走，而是香港阿里牽着美國走。

筆者認為此番話並非無可能，因為本港各類指數已經急不及待地將阿里納入各類指數，就昨天恒指服務公司已經將阿里納入恒生綜合指數，並於12月9日起生效；筆者亦相信將阿里納入恒生指數成分股及「港股通」合資格股份為期不遠。「港股通」一經接通，定必成為國內投資者的新寵兒，因為國內阿里巴巴的粉絲會比其他地方還要多，從而有助帶其股價及成交量；再者，在港上市的「阿里巴巴」，港交所(00388)已大開「綠燈」，在香港上市首天已批准其推出一系列的衍生產品，所以其活躍度比美國強，相信是無可厚非。

談回港股，本周二因受到阿里上市及MSCI換馬的帶動下，港股成交終突破千億，高達1330億成交，創今年5月6日以來新高；但筆者認為，投資者不應高興得太早，因為儘管過千億成交，卻是由阿里上市及MSCI有所行動所致，所以不可作準；就以昨天成交而言，港股成交已打回原形，僅錄得七百多億，若扣除阿里的104億成交，餘下成交實則不足600億，情況仍未樂觀，投資者必須注意。不過，阿里歸來，相信不論在正股還是一眾衍生工具上，短期內均會佔大市總成交的大部份，阿里交投活躍，港交所固然能從中獲利，成為其中一個得益者，所以投資者不妨多加留意其走勢。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗