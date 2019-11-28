即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後走勢反覆，全日波幅107點。恒指收報26954點，升40點或0.15%，成交金額757.19億元，其中阿里巴巴(09988)單一股份錄得103.54億成交。國指收報10620.11點，升2.74點或0.03%；上證收報2903.2點，跌3.86點或0.13%。港股走勢優於A股。

恒指以陽燭近「十字星」收市，未能成功上破20 SMA，波幅及成交都收窄，觀望味濃。MACD快慢線正差距擴闊，走勢改善。全日上升股份754隻，下跌905隻，整體市況未如指數般強。

新地(00016)以422.32億元投得高鐵西九龍站上蓋商業項目，成為香港史上最貴地王。項目地盤面積逾64萬平方呎，最高樓面面積316.5萬平方呎。綜合市場測算，估值普遍降至介乎約316至791億元，每呎樓面地價1萬至約2.5萬元。集團管理層指今次投得的地皮，將會發展為全新地標的綜合商業項目，與ICC發揮協同效應，媲美位於中環的國際金融中心。

小米集團(01810)公布，截至9月底止，第3季盈利25.3億元人民幣，按年升1.1%。按照非國際財務報告準則計算，上季經調整盈利34.7億元，按年升20.3%，按季跌4.5%；收入536.6億元，按年升5.5%，按季升3.3%。在今年首3季，集團錄得盈利76億元，按年跌25.1%；經調整盈利近91.9億元，按年升37.1%。收入近1493.7億元，按年升14.5%。集團管理層表示，將全力推動5G手機的研發和推廣，計劃2020年推出10款以上的5G手機，並努力在最短時間內將5G科技大眾化。

聯儲局公布的經濟報告褐皮書指出，美國經濟在10月至11月中溫和擴張，整體經濟增長前景樂觀，全國就業市場仍然偏緊，但就業人數繼續窄幅增加，期間薪資壓力溫和上升。在12個聯儲局轄區內，大多數地區的消費者支出穩定至適度，部分地區零售及製造商成本上升，個別認為是基於關稅因素。美國經濟數據向好，美國第3季經濟向上修訂增長2.1%，美股三大指數向好。

在美股收市後，今早港股開市前，媒體報道指美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》。法案要求美國國務卿每年向國會提交報告，審視香港是否仍然有足夠自治，再決定考慮香港能否繼續根據《美國-香港政策法》，享有獨立關稅區特殊地位等待遇。特朗普同時簽署《香港保護法》，禁止向香港警方銷售催淚彈、橡膠子彈等人群管制裝備。特朗普在一份聲明中表示，簽署法案是出於對中國國家主席習近平與港人的尊重，希望中國大陸與香港的領袖及代表能夠友好地化解分歧，為所有人帶來長期的和平及繁榮。

今天期指結算，夜期及ADR上升，但上述消息或會為港股添變數，料恆指走勢或偏淡，支持參考為100 SMA (約26780)。

個股

美東汽車(01268)的主要業務為在中國從事獲特定品牌的相關汽車生產商授權的汽車經銷業務，包括銷售新乘用車、零件、服務及調查。

集團在截至2019年6月底止中期錄得收入為人民幣68.43億元，同比增長57.4%。新車銷售收入增長59.2%，售後服務收入增長45.9%。雷克薩斯、寶馬、奧迪及保時捷品牌對新車，銷售收入的貢獻提高至80.0%。期內毛利為人民幣6.93億元，同比增長45.9%，毛利率為10.1%。股東應佔溢利為人民幣2.36億元，同比增長49.6%，淨利潤率為3.5%。

集團現價市盈率24.757倍，周息率1.61%。股份上日收報 8.9元，上望 9.9元，止損設於 8.35元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師