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今日 09:25 重要通告 港股直擊

中國糧油獲母企提私有化 每股4.25元

中國糧油(00606)公布，獲母公司中糧集團提出私有化計劃，現金作價每股4.25元，作價較停牌前收市價3.17元，溢價約34.07%。

私有化計劃涉資達91.68億元。計劃需要經股東會表決，支持票數要超過75%，反對票不能超過10%。

中國糧油表示，公司業務涉及大宗農產品的全球採購，但近年來全球經濟增長放緩、貿易摩擦及地緣政治風險有所抬頭，為公司的發展帶來一定不確定性，導致股價走勢疲軟，公司在股本市場融資的能力受到一定局限，較難通過股權融資為業務發展提供可用資金來源。

股份今日復牌。

下載港交所通告原文

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