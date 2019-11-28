港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普最新簽署了《香港人權與民主法案》，留意會否令中美貿談氣氛有負面影響。港股今日期指結算日或有較大波幅，外圍黑期挫約1%。

美股連升第四日，三大主要指數再創收市新高，但升幅不大。道指反覆向好，收報28164點，升42點或0.15%；納指以8705點的紀錄新高收市，升57點或0.66%。標普500指數曾創出3154點的紀錄新高，收報3153點，升幅0.42%。在美國感恩節假期前夕的交易日，市場對美中貿易談判前景仍然樂觀，加上美國經濟上季出乎意料加快擴張，都利好股市氣氛。

油價一度靠穩，收市回軟。布蘭特期油站穩在64美元以上，收市微跌0.3%，每桶報64.06美元；紐約期油跌0.5%，收報58.11美元。

美國周四感恩節休市，失業救濟等數據提前公布。美國第三季國內生產總值(GDP)增長經修訂後從初值的1.9%上調至2.1%，仍較第一季低1個百分點。有經濟師預期，當地第四季增長將大幅放緩。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.89元，較本港收市低0.06元；騰訊(00700)ADR收報335.8元，高0.8元；國壽(02628)ADR收報20.45元，無升跌。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報11.97元，高0.05元；中石油(00857)ADR收報3.68元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.49元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報60.98元，低0.32元；聯通(00762)ADR收報7.07元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.06元，高0.01元。

恒指昨日收報26954，微升40點或0.15%，受制二萬七水平。

今早美國白宮發聲明指，總統特朗普已簽署《香港人權與民主法案》。特朗普表示，簽署法案是出於對國家主席習近平、中國及香港人的尊重，希望北京和香港的領袖和代表，可平和地分解分歧，令香港達致長遠的和平及繁榮。

焦點股份

小米集團(01810)：第三季盈利25.25億元人民幣，按年上升1%，收入536.61億元人民幣，增長5.5%，略勝市場預期。智能手機的毛利率由第二季的8.1%，增長至第三季的9%。

成實外教育(01565)：確認公司處於正常營運中，董事會未有發現任何有關股份價格及成交量變動的理由，亦不知悉任何須予披露的內幕消息。股份昨日曾經急挫近七成八，收報1.44元，跌幅三成三。持有公司一成三股權的首控集團(01269)急挫七成半後，於上午11時12分起中途停牌。

中國糧油控股(00606)：公布，中糧集團旗下中糧集團(香港)有限公司以每股4.25港元，向小股東提出私有化建議。每股4.25港元的私有化作價較停牌前收市價每股3.17元有溢價約34.07%。股份申請今日復牌。

今日有兩隻新股掛牌，據耀才交易中心，內地醫藥研發服務平台--康龍化成(03759)暗盤收報42.65元，較招股價39.5元，高出近8%。OEM服裝製造商--捷隆控股(01425)暗盤收報0.465元，較招股價0.4元高出一成六。