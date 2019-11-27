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【北水手影】淨入逾10億 吸美團 沽騰訊

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港股在期指結算前夕好淡拉鋸，恒指高開29點，開市後一度轉跌47點，最低見過26866點，隨後止跌回升，最多曾升60點，高見26974點，收報26954，微升40點或0.15%。

北水淨流入10.43億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，創新高的美團點評(03690)有8.14億元淨入；遭大摩降級叫沽的新東方在線(01797)有1.13億元淨入低吸；中芯國際(00981)有3055萬元淨入。相反，騰訊(00700)淨流出3.63億元；舜宇(02382)有524萬元淨走。

北水續吸重磅內銀，建行(00939)有2.59億元淨入；工行(01398)有2.29億元淨入；中行(03988)有1.4億元淨入。相反，平保(02318)有1.1億元淨走；中信銀行(00998)有9438萬元淨走。

其他藍籌股方面，吉利(00175)有5161萬元淨入；石藥(01093)有5698萬元淨入。相反，中國生物製藥(01177)有1682萬元淨走。

個別暴跌股亦見北水手影，暴瀉75%後停牌的首控集團(01269)有2955萬元淨入；連彈三日後回吐的卡森(00496)有1629萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 美團、騰訊、建行、中生製藥、工行、中行、平保、信行、首控及中芯。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 美團、騰訊、中生製藥、新東方在線、首控、石藥、舜宇、卡森、吉利及建行。

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