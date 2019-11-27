港股直擊 即巿股評

隔晚美股再創新高，但內地股市受壓，市場觀望中美貿易談判進展，港股在期指結算前夕好淡拉鋸，高低波幅僅107點。

恒指高開29點，開市後一度轉跌47點，最低見過26866點，隨後止跌回升，最多曾升60點，高見26974點，但市場觀望氣氛濃厚，大市餘下時間好淡爭持，最終恒指收造26954，微升40點或0.15%；國企指數升2點或0.03%，造10620，大市成交757.2億元。

個股上升比例46%，下跌比例為54%。

即月期指跌24點或0.09%，報26954，平水，成交11.57萬張。

藍籌股個別走，友邦(01299)升0.6%；滙控(00005)漲0.3%；建行(00939)微升0.3%；獲高盛叫買的港鐵(00066)收市升3.8%，為升幅最大藍籌；但騰訊(00700)走低0.2%；港交所(00388)亦降0.2%；吉利(00175)跌1.3%。

焦點板塊

科技股：阿里巴巴(09988)上市翌日再創新高，收漲3%；美團(03690)亦創新高，全日升3.4%；今日公布業績的小米(01810)全日升1.3%；平安好醫生(01833)升1.8%；眾安(06060)升1.4%。

醫藥股：中生製藥(01177)首三季僅多賺2%，中金指表現遜預期，大摩則稱經常性盈利略差過預期，股價挫4.6%。其他醫藥股亦普遍受壓，翰森製藥(03692)跌2.4%；MSCI新貴信達生物(01801)跌2.1%；康哲藥業(00867)跌1.8%；百濟神州(06160)挫3.3%；錦欣生殖(01951)挫5.1%；億勝(01061)挫4.6%。

物業管理股：逆市下跌，龍頭碧桂園服務(06098)挫4.2%；中海物業(02669)也跌2.2%，兼穿5元關；雅生活(03319)插5.1%；新城悅(01755)挫3.2%；鑫苑(01895)跌2.2%；奧園健康(03662)挫2.7%，錄五連跌；永升(01995)降1.3%；藍光嘉寶(02606)挫4.2%，錄四連跌；佳兆業美好(02168)挫3.3%。

焦點股份

首控集團(01269)：開市後急瀉，最多暴跌78%，之後中途停牌，停牌前報0.45元，下挫75.28%，成交2.98億元。其持股13.2%的成實外教育(01565)創新低，收插32.7%。

新東方在線(01797)：收插7.1%。摩根士丹利發表報告，把新東方在線評級由「增持」直接降至「減持」，目標價僅11.6元。

中國全通(00633)：旗下製造手機屏幕子公司，獲得投資者注資，股價曾飆1.76倍，收市仍大升56.7%，成交金額4540萬元。

洛鉬(03993)：全球最大的銅鈷礦提前停產，洛鉬全日飆6.2%，收2.73元，成交有1.4億元。