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今日 16:24 即巿股評 港股直擊

【短線出招】團隊槓桿+高效系統

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已兩日無出稿，主要是抽時間準備昨晚舉行的「EJFQ實戰班」，反應熱烈具正能量，十分感謝讀者及用戶支持，《周期論勢》作者施華格也特地前來交流，很有得着。另外，隊友陳鎮強亦表現出色，生動講解系統用法。阿強近月的《帶眼識股》亦接連有佳作，包括藍光嘉寶(02606)，以及近日的富智康(02038)及中國東方集團(00581)都錄得不俗升幅。我常說投資股票要有「團隊槓桿」，再配合值得信賴的系統，投資決策就更有效率，最重要是把時間留給家人，這方面我很感恩。

上周五本欄題為《美團後年預測PE僅20倍》，即係話有晒增長故仔支持股價向上，勢頭能量一日維持綠燈強勢，一日可以反覆加注持有。港股投資文化正在改變，阿里巴巴(09988)成功回歸，新經濟股抬頭的勢頭將繼續，股息派發已非選股首要考慮。

快踏入12月，恒指過去24年的12月份有15年上升，上升比例有62.5%，不過最近5年有4年下跌，而今年有中美貿談進展的不確定因素，故過去數據參考性未必很大。

個別強勢股動力似減弱，先有醫藥股，而今日亦見物管股普跌，基本面並非出現問題，只是累積升幅甚大，估值略高，基金為組合rebalancing，短期睇定啲，下試50天線才考慮收集。

類似狗股的高息價殘股通常年尾會造好，亦與基金動作有關，近日見中資電力股蠢動，中線可以留意質素較好的華能國電(00902)，全年盈利有望大幅反彈，預測息率逾8厘，留意10天線有望升穿50天線，3.9元以下收集，待勢頭轉強考慮再加注。

羅崇博 (杜比)

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