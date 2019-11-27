港股直擊 即巿股評

全球最大的銅鈷礦提前停產，推動洛鉬(03993)股價抽升，現處盤中高位2.74元，揚6.6%，成交金額9955萬元。

據路透報道，由於提取銅和鈷關鍵材料硫酸缺乏，嘉能可全球最大位於剛果的Mutandida礦，需提前停產一個多月。

嘉能可首席執行官伊萬‧格拉森伯格(Ivan Glasenberg)，早前已在8月份決定從今年年底起，暫停Mutanda礦的開採，為期兩年，因鈷價下跌，成本和稅收增加，都影響礦山的經濟發展能力。

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