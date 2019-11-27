即巿股評 港股直擊

新高又新高，美股又再次創新高，主要係市場都相信，即使中美貿易談判首階段協議仍未定下簽署日期，但呢一日嚟到嘅時間不遠矣…...不過呢，落後美股一截嘅港股繼續跟唔上，而道指不經不覺，已較恒指高出千幾點，大家對道指高出恒指已習已為常，以前嘅所謂新常態變為常態，然後再變為理所當然嘅常理，到後來可能終有一日，大家漸漸唔記得咗，恒指曾經長期高過道指。

恒指高開29點，開市後曾倒跌47點，見過半日低位26866點，其後回升，最多升60點，見26974點，高低波幅一百點鬆啲，完全係靜過鬼。中午恒指報收26926點，升12點；國指中午報收10621點，微升4點。半日成交額412.9億元，扣除阿里巴巴(09988)半日達63.7億元成交額，其實半日成交額係少得可憐，睇嚟今日好難見番噚日過千億咁虛冚嘅場面。

阿里巴巴仍然矚目，阿Man喺阿里掛牌前，都講過阿里登陸之後，或取代騰訊(00700)呢隻長期最活躍股份，成為每日成交額榜首股。而阿里股價亦係資金流入支持下，今日再升3%，盤中曾見195元上市高位，半日報收193.4元。阿里作為中長線投資，吸引力大過騰訊，加上內地投資者對其業務熟悉，一旦稍後獲納入港股通，將吸引更多北水掃貨，又貨喺手唔甘於賺餐飯走人，正股可以坐定定。至於衍生工具都係嗰句，短線炒作可以，長坐其實係會蝕咗時間值，勤力些少走多幾轉亦無壞。

其他重磅股表現牛皮，大部份靠穩，但唔見有乜嘢特別，實在係乏善可陳。不過地鐵(00066)喺區議會選舉完畢後，逐步回復正常通車，只有個別車站仍然關閉，但大部份設施已修復並投入運作，而每日通車時間亦逐步延長，相信總會有回復正常一日。有見及此，高盛出咗報告叫買貨，刺激其股價半日升近3%。阿里掛牌股價報捷，帶挈其他科網股做好，另一重磅科網股美團(03690)半日升4%再創新高，其他科網股普遍向上。

至於醫藥股則個別發展，由於中生製藥(01177)首三季業績表現遜預期，股價半日跌逾4%，拖累其他醫藥股下跌，只有藥明一系逆行上升。今日再有股仔暴跌，被指跟建制派民建聯關係密切嘅首控集團(01269)，開市即食瀉藥，最多跌78%後拉閘停牌，停牌前股價暴跌75%。而集團持有13.2%嘅成實外教育(01565)，股價半日亦跌32%，創新低。

臨近年尾係唔少仆架行嘅年結大日子，喺孖展持續收緊下，已按倉嘅股仔喺未能填補孖展差額嘅情況下，被動式掟貨斬倉陸續有嚟，睇嚟上周兩隻單日暴跌九成嘅股仔嘅命運，唔排除繼續有股仔步其暴跌後塵。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)