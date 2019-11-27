港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普指中美接近達成一項貿易協議，推動隔晚美股尋頂。不過內地工業利潤上月插近一成，限制中港股市走勢。

恒指高開29點，開市後表現反覆，曾倒跌47點，見26866點半日低，之後曾升60點，見26974點半日高。恒指中午收報26926點，升12點或0.1%，大市成交額412.93億元。

國企指數報10621點，升4點。

A股方面，滬指半日升0.16%；深成指升0.07%。國家統計局公布，10月規模以上工業企業實現利潤總額按年下跌9.9%，至4275.6億元人民幣，連續第3個月錄得負增長，且跌幅較9月的5.3%擴大4.6個百分點，並創2011年以來最大跌幅。

藍籌方面，港鐵(00066)獲高盛叫買，半日升2.9%；創科(00669)升1.8%；瑞聲(02018)回升1.6%；大摩料領展(00823)未來30日股價上升，股價半日升1.3%。相反，信置(00083)跌2.3%；碧桂園(02007)跌1.6%。

焦點板塊

科網股：阿里巴巴(09988)上市翌日續創新高，半日升3.1%；美團(03690)亦創新高，半日升4%；藍籌騰訊(00700)升0.4%。另外，恒騰網絡(00136)升5.8%；中手遊(00302)升3.8%；阿里健康(00241)升2.4%；家鄉互動(03798)升3.8%；神州控股(00861)升2.6%。

醫藥股：中國生物製藥(01177)首三季多賺2%，中金指表現遜預期，股價挫4.8%。其他醫藥股亦普遍受壓，翰森製藥(03692)跌2.4%；MSCI新貴信達生物(01801)高走低走，半日跌2.9%；康哲藥業(00867)跌1.7%；百濟神州(06160)跌2.6%；錦欣生殖(01951)跌2.3%。不過，藥明系走高，藥明生物(02269)升3.2%；藥明康德(02359)升0.2%。

焦點股份

首控集團(01269)：開市後急瀉，最多暴跌78%，之後中途停牌，停牌前報0.45元，下挫75.28%，成交2.98億元。其持股13.2%的成實外教育(01565)創新低，半日插32.2%。

新東方在線(01797)：半日挫5.3%。摩根士丹利發表報告，把新東方在線評級由「增持」直接降至「減持」，目標價僅11.6元，較前收市價21.7元有46.5%潛在跌幅。

中國全通(00633)：旗下製造手機屏幕子公司，獲得投資者注資，股價曾飆1.76倍，半日仍大升1.01倍。

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