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今日 11:43 港股直擊 即巿股評

港股反覆曾升60點 港鐵漲逾3% 藥股受壓

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美國總統特朗普表示，白宮已經接近與北京政府達成一項貿易協議，隔晚美股尋頂。不過內地工業利潤上月插近一成，限制中港股市走勢，港股仍於兩萬七附近爭持。

恒指高開29點，開市後表現反覆，曾倒跌47點，見26866點暫時低，之後曾升60點，見26974點暫時高。截至上午約11時32分，恒指報26931點，升17點或0.1%，大市成交額384.04億元。

國企指數報10620點，升3點。

A股方面，滬指升0.16%；深成指升0.03%。

國家統計局公布，10月規模以上工業企業實現利潤總額按年下跌9.9%，至4275.6億元人民幣，連續第3個月錄得負增長，且跌幅較9月的5.3%擴大4.6個百分點，並創2011年以來最大跌幅。

藍籌方面，港鐵(00066)獲高盛叫買，曾升3.3%，見44.8元逾兩周高，最新升2.9%。

相反，中國生物製藥(01177)首三季多賺2%，中金指表現遜預期，股價最新挫4.5%。

其他醫藥股亦普遍受壓，翰森製藥(03690)跌2.2%；MSCI新貴信達生物(01801)高走低走，最新跌1.9%；康哲藥業(00867)跌1.5%；百濟神州(06160)跌2.5%。

藥明系走高，藥明生物(02269)升3.3%；藥明康德(02359)升0.2%。

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