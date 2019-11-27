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大和料中燃利潤率下滑 降級削價

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大和 中國燃氣(00384)

評級：跑贏大市->持有

目標價：31.6元->29.9元(較前收市價31.15元有4%潛在跌幅)

大和發表報告，把中國燃氣評級下調至「持有」，目標價下調5.4%至29.9元。

該行認為，集團農村業務面對不利的利潤率環境，中國石油按照非居民用氣門站價格向集團收取居民用戶用氣預付款，對利潤率和銷量產生負面影響。

大和基於利潤率下滑和燃氣銷售前景疲弱，把中國燃氣2021至2022財政年度每股純利預測下調1%至3%。

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