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【異動板塊】物管股普跌 雅生活挫4.5%

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內地物業管理股普跌，龍頭碧桂園服務(06098)跌2.4%；中海物業(02669)也挫2.4%，跌穿5元關。

至於雅生活(03319)挫4.5%，為表現最曳物管股；新城悅(01755)挫3.4%；鑫苑(01895)跌2.2%；奧園健康(03662)挫2.7%，暫錄五連跌。

此外，永升(01995)降2.9%；藍光嘉寶(02606)挫3.3%，暫錄四連跌；佳兆業美好(02168)降2.6%。

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