港股直擊 即巿股評

隔晚美股連升第三日，三大指數再創新高。白宮高級顧問康韋(Conway)表示，美中兩國在貿易協議的第一階段已接近達成協議。港股昨日先高後低，今早窄幅好淡爭持，暫時仍受制二萬七關。

恒指高開29點，報26943，甫開曾倒跌47點，報26866，之後反彈，截至10時11分，恒指升36點，報26950。

國企指數升7點，報10624。

內地股市偏軟，上證指數報2902點，跌4點；深成指跌近0.6%。中國10月工業利潤跌9.9%，為2011年來最差。

阿里巴巴(09988)昨日首掛高收逾6%，今早最新升2.1%，報191.5元，創新高。

美團(03690)曾升3.9%，報104.7元，創新高，最新升2.5%。

騰訊(00700)升0.9%，報338.6元。

中生製藥(01177)首三季股東應佔溢利按年增長2.5%，業績公布後今早反覆受壓，曾挫4.5%，最新挫近4%，暫為表現最差藍籌。

港鐵(00066)獲高盛上調評級至「買入」，認為股價已反映短期負面因素，股價最新升2.7%，報44.5元，暫為表現最好藍籌。

領展(00823)今日除淨，最新升1.3%，報80.75元。大摩相信領展股價在未來30日至少有八成機會相對行業上升，原因是預期公司恢復回購。