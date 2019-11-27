港股直擊 即巿股評

噚日下半場見恒指分鐘圖上已見橫行，勢估唔到今日恒指都係繼續橫行款。恒指今朝升30點開市，報26943點；依家9點35分，已經見倒跌29點，報26884點。5分鐘圖見恒指SlowSTC(14,3)已經落去到嚴重超賣水平，現階段睇似乎暫時未有可以再跌嘅空間。

睇日線圖，依家見恒指又再處於20天線(27007點)以下，SlowSTC(14,3)雖然勢頭向上，但14RSI處於中軸水平，仲要橫行；而見保歷加通道亦只係三行橫線咁架咗喺個圖上面，真心同酒樓叫嗰碟叉腸無乜分別。呢啲indicate其實就係講緊大市暫時係無方向，喺27000點附近浮沉住先。

唔想郁莫非個市未有嘢食？開恒指牛熊證街貨圖睇就明，唔係無嘢食，係啲嘢食「唔夠」。依家9點44分，恒指暫時最低做過26866點計，即牛證第一貼26900至26999點全數死亡，不過呢度就只得32張期指，有無食過韓國菜？你叫一份嘢食，佢哋會放低六、七碟小菜喺檯面(有啲地方仲會有成十碟以上添)，呢32張期指就好似其中一碟...涼拌芽菜掛。

主菜喺邊？牛熊兩邊都有嘅，問題係邊一邊近同抵食啲啫。睇開牛證街貨就睇埋落去先。由於第一層已經全數收回，變相26800至26899點呢度「榮升」至最貼價街貨層，所以26600至26699點嘅重貨區亦順升至第三層街貨，呢度有相當於656張期指，連同路過嗰兩層嘅話，夾埋就有830張期指街貨。

熊證方面，第一層就係27200至27299點；而重貨區咁啱又係第三層喎，就係27400至27499點，呢三層合共有1519張期指。

計多條牛熊證街貨中間數，就係以牛熊兩邊最貼價嘅門口位，再計個平均數出嚟，即(27200+26899)/2=27049.5，怪不得個市27000點附近死纏爛打啦，睇嚟個市嫌啲街貨唔夠多咁；或者個市比較鍾意食西餐，一碟扒咁捧上台檯面，大塊肉、大杯酒咁食，多於食六、七碟小菜先至到主菜嘅韓式料理。

至於我就鍾意食泰國嘢，酸酸辣辣好好味，「有人問你鍾意食乜咩？」我知無，不過我只係想話比大家知，聽日開始我放假啦，就係同我家老爺去泰國食我至愛嘅泰國菜啦，所以【輪證贏家】同【輪證下半Part】都會暫停營業，直至12月9日再同大家見面。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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