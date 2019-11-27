即巿股評 港股直擊

昨晚有幸參加由老友首席分析師杜比以及財俊阿強主講的EJFQ信號研討會，當晚介紹了EJFQ信號平台的方方面面，內容十分豐富，獲益良多。

EJFQ的功能可以說是非常全面和專業，其中例如市場寬度，RRG，股票勢頭等反映了趨勢交易的理念，而估值區間圖PB/PE band以及恒指CAPE亦體現了價值投資的理念。

查閲有關投資策略的研究文獻中，大量數據驗證了趨勢投資法有效性被，甚至與價值投資各為互補。

通過EJFQ信號，杜比及團隊使用趨勢投資法實際取得了不俗的成績，這是有目共睹的。

在交流之中，我們談到了一般坊間只强調買入，而其實賣出卻是很考功夫的一件事。

我十分之認同，這裏淺談一下個人的看法。

賣出的重要性並不亞於買入的，概括來説，賣出的目的分爲兩種：

一，保護利潤，保護本錢

二，不符合條件下的退出

這裏先不談第二點，因爲牽涉了整個交易系統的設定。

僅就第一點來説，各大名家均提到，就是在大市不好的時候，投資組合往往面臨大幅回撤的威脅。

趨勢投資法在沒有考慮大市分析，而純粹與Buy and hold策略比較時，其歷史回撤（下跌）比大市要大，甚至比價值投資還要大。

簡單來説，就是趨勢投資法在市況好的時候賺錢能力很強，如不根據市況進行調節，面對虧損的風險也是很顯著的。

因此多數做趨勢的投資基金都非常注重對下跌虧損的保護。

現在，我們來看看大市的情況，附圖為恒生指數月線圖，結合長線周期數加上了兩種不同參數的保利加通道。

可見，雖然說市場大幅回調，但依然處於前18278到33484的中軸位即0.5回調位置25881。二分位是江恩十分注重的位置，可簡單以牛熊分界來看待。

另外，長期保利加通道的中軸亦剛好在25600附近。

也就是說，市場處於25600至25800樓上，還可以視爲可以入市。

今年一直維持在該水平之上，應用趨勢投資法的回報就相當不俗。

反過來說，如果開始穿越跌穿這個位置，投資者就要特別留意下跌風險了。

可以說，大市的宏觀分析從戰略的角度來決定做什麽，而趨勢投資法就是戰術上來具體怎麽做。

兩者相結合，我認為就是投資王道。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。