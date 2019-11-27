港股直擊 即巿股評

昨日港股高開低走，受MSCI變動影響成交激增，今日期指結算前夕觀望氣氛料濃，市場聚焦中美貿談進展。

隔晚美股連升第三日，三大主要指數再創紀錄新高及收市新高，但升幅輕微。道指曾創出28146點的紀錄新高，收報28121點，升55點或0.2%；納指收報8647點，升0.18%；標普500指數收報3140點，升6點或0.22%。美國總統特朗普有關貿易談判的樂觀言論，加上白宮高級顧問康韋(Conway)表示，美中兩國在貿易協議的第一階段已接近達成協議，蓋過了差過預期的美國經濟數據，利好股市氣氛。

電子產品零售商百思買(Best Buy)上季同店銷售增長1.7%，好過預期，股價升近一成，是表現最好的標普500指數成分股。

特朗普在談到香港抗議者時表示，「我們與他們同在」，希望看到香港局勢良好發展，沒有透露是否會簽署涉港法。白宮高級顧問康韋表示，總統不認為香港法案應和對華協議掛鈎。

另外，今早據外電報道，總統彈劾進入新階段，眾議院邀請特朗普出席12月4日的聽證會。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.77元，較本港收市低0.03元；騰訊(00700)ADR收報336.53元，高0.93元；國壽(02628)ADR收報20.54元，高0.09元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.96元，高0.08元；中石油(00857)ADR收報3.71元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.5元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.41元，低0.14元；聯通(00762)ADR收報7.14元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.08元，高0.01元。

ADR港股比例指數報26935，較周二恒指高21點。即月恒指夜期收報26920點，跌60點，高水6點。MSCI季檢變動昨日收市後生效，刺激成交大增。恒指昨日高開低走，曾見27227點的逾兩周高位，以全日低位收市，報26913點，跌79點。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：昨日在香港第二上市，收報187.6元，比招股價176元，高6.6%。至於在美國買賣的阿里巴巴(BABA)隔晚收升2.2%報194.7美元，成交急增，且連升第四個交易日。

中國生物製藥(01177)：公布截至9月底止，首三季股東應佔溢利22.56億元人民幣，按年增長2.46%，派季度股息2港仙。

中航國際控股(00161)：在10月初獲母公司中航國際提出私有化全數已發行H股，每股要約價9元，涉資近30億元。若私有化成功，該股將會退市。該公司昨日公布，中航國際已接獲長實(01113)通知，將會接納有關私有化要約及投贊成票，並無即時計劃出售所持股份。

今日有多家公司公布截至9月底止中期業績，以小米(01810)、大快活(00052)及優品360(02360)較受市場關注。