今日 03:29
香港財經
港股直擊
夜市期指收報26920點，跌58點，較昨日恒指收市26913點，高水6點，成交13494張。
夜市國指期貨收報10613點，較昨日國指收市低水4點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
阿里首掛升6.6% 市值4萬億股王
今日信報
李嘉誠基金1億助旅業小販 即可申請
恒指兩萬七拉鋸 餐飲業陷冰河期
陸文
｜
今日信報
小丑的啟示
陳仲謀醫生
｜
今日信報
3大利好推動 恒指上試牛熊線
恒昇
｜
今日信報
fb曾研掃臉起底程式 違私隱已停開發
StartupBeat
Why AIA poached a top executive from Ping An
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
【私銀觀】中印各闢新路尋突破
胡一帆
｜
財富管理
【新股追蹤】阿里首掛高收6.6% 一手賺1160元
港股直擊 ｜ 昨日 16:16
恒指低收79點 MSCI變動刺激成交達1330億
港股直擊 ｜ 昨日 16:26
港股吐79點 阿里登場高收 換馬激活成交
港股直擊 ｜ 昨日 17:26
趙國雄料社會活動會持續數月才平靜
時事脈搏 ｜ 昨日 20:05
【北水手影】淨入增至13.7億 買美團 沽瑞聲
港股直擊 ｜ 昨日 17:56
港10月出口下跌9.2% 連跌12個月
香港財經 ｜ 昨日 16:39
【異動板塊】多隻MSCI中國小型股新貴飆 康希諾創上市高
港股直擊 ｜ 昨日 15:56
林鄭:倡設獨立檢討委員會對事不對人
時事脈搏 ｜ 昨日 16:21
長實接納中航國際控股私有化要約
重要通告 ｜ 昨日 21:52
林鄭擬設檢討委員會 胡志偉斥不倫不類
時事脈搏 ｜ 昨日 16:31
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞